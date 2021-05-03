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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Провокація з помилкою: на Закарпатті копи шукають авторів листівок з погрозами

Провокація з помилкою: на Закарпатті копи шукають авторів листівок з погрозами

У Берегово Закарпатської області поліція розслідує поширення листівок з погрозами українцям угорського походження.

Листівки виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Винних чекає покарання за ч.2 ст.161 КК України – порушення рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності, у поєднанні з погрозами. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У листівках використовуються радикальні формулювання. Однак слово української написано з помилками.

  • Провокація з помилкою: на Закарпатті копи шукають авторів листівок з погрозами
  • Провокація з помилкою: на Закарпатті копи шукають авторів листівок з погрозами
  • Провокація з помилкою: на Закарпатті копи шукають авторів листівок з погрозами
  • Провокація з помилкою: на Закарпатті копи шукають авторів листівок з погрозами
  • Провокація з помилкою: на Закарпатті копи шукають авторів листівок з погрозами
  • Провокація з помилкою: на Закарпатті копи шукають авторів листівок з погрозами
Провокація з помилкою: на Закарпатті копи шукають авторів листівок з погрозами / 3 фотографии

ДТП на Закарпатті

27 квітня у Мукачівському районі Закарпатської області сталася смертельна ДТП.

В результаті зіткнення автомобілів Volkswagen Passat і Skoda Octavia загинули двоє чоловіків і жінка.

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