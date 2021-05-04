Погода в Україні у середу, 5 травня, буде теплою та комфортною. Однак у другій половині тижня побільшає дощів.

Такий прогноз озвучила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

– Середа в Україні буде однією з найтепліших у Європі… Нічний холод проженуть комфортні максимальні +15°, +20°, – зазначила Наталка Діденко.

Також вона озвучила прогноз погоди на другу половину цього тижня та на початок наступного.

– У другій половині тижня в Україні побільшає дощів, а з неділі-понеділка прибуде багато теплого повітря і високих градусів, – додала вона.

Погода в Україні

У травні середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні +15-18°, у горах – +11-13°.

Ці показники на 1-1,5° вищі за середні багаторічні значення.

Детальніше про погоду в Україні у травні 2021 року читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Наталка Діденко