У понеділок, 3 травня, у Львівській області на трасі Н-17 Львів-Радехів-Луцьк стався обвал аварійного мосту через річку Західний Буг. Наразі вже організували об’їзд, найближчим часом у техраді Укравтодору та секції 5 ДерждорНДІ продемонструють проект реконструкції.

Після цього оперативно визначать підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуть будівельні роботи, повідомляє прес-служба Укравтодору.

Служба вже організувала об’їзд аварійної ділянки (напрямок зі Львова).

– Доїжджаєте до міста Кам’янко-Бузька, там здійснюєте поворот ліворуч і їдете у напрямку міста Великі мости. Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград, а звідти дорогою Т-14-10 до міста Радехів. У зворотному напрямку діє аналогічна схема руху, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок обвалу мосту ніхто не постраждав.

Укравтодор зазначає, що переправу через Західний Буг відновять оперативно та якісно. Минулого року служба мала аналогічну ситуацію: через обвал мосту через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький-Запоріжжя у Дніпропетровській області довелось екстрено зводити споруду “з нуля”. Тоді переправу повністю відновили за сім місяців.

За даними служби, міст поблизу села Гайок Кам’янка-Бузького району збудували у 1960 році – відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Останні п’ять років споруда перебувала у передаварійному стані. Минулого року міст додали до програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, реконструкцію мали розпочати вже у найближчі місяці.

У 2020 році компанія ТОВ СІНК ПЛЮС МІКК виграла тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації. Орієнтовна вартість відновлення мосту – 74 млн грн.

Укравтодор зауважив, що негайного ремонту нині потребують 895 мостів у всій Україні. З них – 169 перебувають у передаварійному стані. Задля вирішення проблеми у квітні 2020 року у межах Великого будівництва Володимира Зеленського стартувала програма відновлення мостів. Її мета – оновити майже 1 400 штучних споруд до 2025 року.

Нагадаємо, за програмою президента Велике будівництво минулого року у всій Україні оновили та побудували 158 штучних споруд. Цього року планують провести ремонт та будівництво мінімум 160. У 2018-2019 роках оновлювалося лише 30-40 штучних споруд у всій країні.

Руйнування мосту

3 травня стало відомо про обвал мосту у селі Гайок Кам’янко-Бузького району Львівської області.

Рух дорогою було ускладнено.

Детальніше про руйнування мосту через річку Західний Буг читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укравтодор

Фото: Патрульна поліція Львівської області