Потік українців до Росії впав в чотири рази – Держприкордонслужба

За перші три місяці цього року державний кордон України в обох напрямках перетнули більше чотирьох мільйонів громадян країни.

Більшість туристів перетнули кордон з країнами ЄС – понад 2,4 млн.

Тим часом потік українців до Російської Федерації впав в чотири рази. Показник знизився з 1,2 млн громадян у 2020 році до 316 тис. у цьому році.

Перетин сухопутного кордону за перші три місяці 2021 року:

Польща – 1,5 млн громадян;

Угорщина – 640 тисяч громадян;

Румунія – 213,5 тисяч громадян;

Молдова – 97 тисяч громадян;

Словаччина – 90 тисяч громадян;

Білорусь – 66 тисяч громадян.

Також більше 1,3 млн українців подорожували повітряним шляхом. Найменш привабливою для громадян залишилася морська ділянка кордону, якою скористалося лише 27 тис. осіб.

Відзначається поступове збільшення пасажиропотоку до Туреччини, Домініканської Республіки, Нідерландів, Мальдів, Танзанії, Шрі-Ланки, Чорногорії, Австралії та Північної Македонії.