Які сім’ї в Україні вважаються багатодітними?
Зазвичай, багатодітна родина – це подружжя, яке виховує трьох і більше дітей.
Проте такою може бути і неповна родина, де батько чи мати самотужки виховує таку саму кількість дітей.
До складу багатодітної сім’ї входять діти, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Але – лише до закінчення навчання і досягнення 23-річного віку.
І батькам, і дітям з таких родин видаються посвідчення.
Який розмір допомоги на дитину з багатодітної сім’ї?
На одну дитину у такій родині держава виплачує 1,7 тис. грн допомоги.
Кому надається допомога на дітей у таких родинах?
Гроші виділяються одному з батьків, які постійно проживають разом з дітьми. Отримати таку допомогу можуть як громадяни України, так й іноземці і особи без громадянства. Головна умова – постійне проживання в Україні.
Які умови та період призначення допомоги на дитину з багатодітної сім’ї?
Фіндопомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з пакетом документів.
Виплачується вона до досягнення дитиною 6-річного віку.
За яких умов держава припиняє виплату такої допомоги?
Перелік умов, коли виплата допомоги на дітей з багатодітної родини припиняється:
- Якщо отримувача допомоги позбавили батьківських прав.
- Якщо були факти нецільового використання цих коштів батьками.
- У разі відібрання дитини в отримувача допомоги, але без позбавлення батьківських прав.
- Оформлення дитини на повне державне утримання.
- Якщо дитину зараховано на цілодобове перебування (від чотирьох ночей на тиждень) до інтернату (пансіону), закладу загальної середньої освіти. Проте це не стосується спецзакладів освіти, закладів освіти III ступеня, ліцеїв, що забезпечують здобуття лише профільної середньої освіти, та випадків, коли батьки сплачують повну вартість утримання дитини в закладі.
- Якщо отримувач допомоги на дитину перебуває в місцях позбавлення волі.
- Якщо родина втратила статус багатодітної.
- Якщо отримувач допомоги написав заяву про припинення виплат.
- У разі смерті дитини або отримувача допомоги.