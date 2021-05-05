Зазвичай, багатодітна родина – це подружжя, яке виховує трьох і більше дітей.

Проте такою може бути і неповна родина, де батько чи мати самотужки виховує таку саму кількість дітей.

До складу багатодітної сім’ї входять діти, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Але – лише до закінчення навчання і досягнення 23-річного віку.

І батькам, і дітям з таких родин видаються посвідчення.