Продовжувати навчальний процес у школах Києва на літо не будуть, оскільки під час локдауну всі заняття відбувалися дистанційно за затвердженою програмою. Навчальний рік завершиться наприкінці травня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, 5 травня понад 400 тис. дітей повернулися до очного навчання в закладах освіти Києва.

– Усього в столиці відкрили свої двері 428 комунальних шкіл, 572 дитячі садочки, 23 заклади професійної освіти, 42 заклади позашкільної освіти та інші заклади освіти різних типів та форм власності, – сказав Валентин Мондриївський.

Керівники навчальних закладів міста отримали доручення щодо посиленої дезінфекції та регулярного провітрювання приміщень. Батьків просять при появі перших симптомів захворювання в дітей звертатися до сімейного лікаря.

Також 5 травня розпочався прийом документів до перших класів та відновлено розсилку запрошень до дитячих садочків через систему електронного запису.

Скасування локдауну в Києві

Із 1 травня в Києві припинили діяти суворі обмеження червоної зони та встановили правила жовтої.

Транспорт діє в звичайному режимі. Відкриті ТРЦ, заклади громадського харчування, спортивні зали, ринки та ярмарки.

Із 5 травня в столиці відновився навчальний процес. Запрацювали установи з надання соціальних послуг, ЦНАПи, Центри комунального сервісу, РАЦСи.

Детальніше про скасування локдауну в Києві читайте в матеріалі Фактів ICTV.