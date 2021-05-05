Запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу – світова перспектива найближчих місяців. Якщо такі нововведення все ж затвердять, Україна готова реагувати на них.

Про це заявив очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

– Я вважаю, що це світова перспектива найближчих місяців, поки вона ще на етапі обговорення. Але кроки запровадження паспортів вакцинації вже розробляються багатьма країнами. Україна теж уважно відстежує цю тенденцію… Тому якщо будуть ухвалені відповідні рішення, то Державна прикордонна служба готова до цього, – зазначив Сергій Дейнеко.

Водночас, за його словами, ці документи не варто сприймати як порушення прав людини.

– Такі документи взагалі треба більше сприймати як створення колективного імунітету проти коронавірусу, які можуть сприяти безпечним подорожам людей, – додав він.

Паспорти вакцинації

У світі активно обговорюють запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу.

Документи хочуть затвердити для того, щоб дозволити людям безпечно подорожувати.

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