Один рік війни – 10 років розмінування: як і коли Донбас очистять від снарядів

Український Донбас буквально нашпигований вибухівкою – сім тис. кв.км замінованих територій.

Зокрема це території Донбасу, де йшли запеклі бої. Ба більше, з боку бойовиків прилітає багато снарядів ще радянських часів.

Лише за останній рік підірвалося 76 людей, 17 з яких загинули.

Задля розмінування Донбасу Асоціація саперів України створила проект зі збору коштів Очистимо Донбас разом!.

Про це розповів голова ГО Асоціація саперів України Тимур Пістрюга.

За його словами, йдеться про розмінування саме тих територій, де люди давно живуть мирно. У програму не входить лінія фронту чи сіра зона.

– На жаль, статистика погіршується. Україна перебуває на третьому місці у світі за кількістю жертв і постраждалих від мін та вибухонебезпечних предметів. Ми після Афганістану і Малі, – підкреслив Пістрюга.

Він додав, що найчастіше жертвами стають чоловіки, які ігнорують правила безпеки, та діти.

В Україні сім тис. кв.км замінованих територій.

– Це і сільськогосподарські поля, і лісосмуги, і узбіччя. Зазвичай там стоять таблиці Небезпека: міни, – розповів Тимур Пістрюга.

Часто люди стають жертвами через власну необачність та нерозуміння загрози. Буває так, що місцеві мешканці, у пошуках грошей, йдуть збирати металобрухт, а потрапляють на вибухонебезпечні предмети.

– Діти – це найбільш вразлива група населення, тому що у них такий підвищений інтерес. Особливо хлопці – вони люблять військову техніку, – каже експерт.

Де найбільш небезпечна зона на Донбасі

– Варто особливо концентрувати увагу на 2014 – 2015 роках, де лінія фронту і райони активних бойових дій змінювались. Ми пам’ятаємо, які були події у Слов’янську та у Маріупольському напрямку – там дуже багато роботи. А загалом, це починаючи від Маріуполя і завершуючи десь у районі Станиці Луганської, – зазначив Пістрюга.

У цих районах багато замінованої землі. Фермери не можуть обробляти свої поля, через що втрачають свій заробіток.

Яких снарядів найбільше

За словами голови Асоціації саперів, найбільше боєприпасів з ворожої сторони, які не розірвалися. Часто це снаряди ще радянського виробництва з російським маркуванням. Крім того, у багатьох боєприпасів уже сплинув термін придатності, тому РФ у такий спосіб їх просто утилізовувала.

– Кожен п’ятий снаряд, який заходить у землю, не розривається. І такий снаряд може здетонувати у будь-який момент. Його складно розміновувати, – зазначив Тимур Пістрюга.

Хто займається розміновуванням територій

У ГО Асоціація саперів України зазначають, що з 2015 року розмінуванням займаються три міжнародні організації. Проте територія замінування значно не змінилася з того часу, тому говорити про ефективність поки зарано.

– Міжнародні організації працюють, але в них інші цілі. У них не стоїть прямо ціль – очистити Україну від мін. У них стоїть ціль надати робочі місця нашим людям. Тобто, вони беруть зі Сходу людей, навчають їх п’ять тижнів, проводять для них курс демінера і потім дають роботу. Вони самі кажуть, очищати українську землю мають українці! – переконує Тимур Пістрюга.

Ефективне розмінування Донбасу

– Ми запустили наш краудфандинговий проект Очистимо Донбас разом! На цьому етапі ми плануємо розмінувати поблизу Маріуполя сільськогосподарське поле неподалік від населеного пункту Талаківка. І якщо ми покажемо достатню самозарядність нашого суспільства, ЄС докладе ще 40%, і оці 100% ми відправляємо на розмінування. Ми зможемо розмінувати за ці кошти 20 га, – зазначив Тимур Пістрюга.

В Асоціації саперів України нині 174 особи.

– Сапери, зазвичай, це подвійний досвід. Люди, наприклад, пройшли службу у військах. Це або ЗСУ, або ДСНС, після того, уже звільнившись, вони пропрацювали у міжнародних організаціях, уже тут – на полях на Сході України. Дехто має досвід в Анголі, в Лівані, – розповів очільник організації.

Він додав, що рік війни – 10 років розмінування. Проте якщо поглянути на міжнародний досвід, то за грамотної програми розмінування, яка буде добре фінансуватися, це займе набагато менше часу.

Обстріл саперів

Вранці 26 квітня окупанти обстріляли українських саперів, які проводили розмінування території поблизу селища Гнутове. Піротехніків ДСНС негайно евакуювали з місця обстрілу. На щастя, обійшлося без жертв і потерпілих.

Під час обстрілу на території садового товариства, що знаходиться неподалік лінії зіткнення, працювали 23 сапери ДСНС, а також п’ять одиниць техніки.

Ольга Чайко