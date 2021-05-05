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Факти / Україна
Марія Степанюк |

У Києві закрили на вхід та вихід станцію метро Майдан Незалежності

Київський метрополітен

Станцію метро Майдан Незалежності зачинено на вхід та вихід із технічних причин.

Водночас у Telegram-каналі КМДА повідомили, що пересадка на станціях працює.

Інформацію про роботу у звичайному режимі буде опубліковано одразу після відкриття станції.

Як працює транспорт у Києві після локдауну?

Із 1 травня у Києві закінчився локдаун і були зняті жорсткі обмеження.

Весь наземний громадський транспорт та метро відновив перевезення пасажирів у звичайному режимі. Людям більше не потрібна спеціальна перепустка.

Водночас, за словами мера столиці Віталія Кличка, послаблення не стосуються маскового режиму та соціального дистанціювання у громадських місцях.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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