У Києві закрили на вхід та вихід станцію метро Майдан Незалежності

Станцію метро Майдан Незалежності зачинено на вхід та вихід із технічних причин.

Водночас у Telegram-каналі КМДА повідомили, що пересадка на станціях працює.

Інформацію про роботу у звичайному режимі буде опубліковано одразу після відкриття станції.

Як працює транспорт у Києві після локдауну?

Із 1 травня у Києві закінчився локдаун і були зняті жорсткі обмеження.

Весь наземний громадський транспорт та метро відновив перевезення пасажирів у звичайному режимі. Людям більше не потрібна спеціальна перепустка.

Водночас, за словами мера столиці Віталія Кличка, послаблення не стосуються маскового режиму та соціального дистанціювання у громадських місцях.