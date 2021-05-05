У Києві закрили на вхід та вихід станцію метро Майдан Незалежності

Станцію метро Майдан Незалежності зачинено на вхід та вихід із технічних причин.
Водночас у Telegram-каналі КМДА повідомили, що пересадка на станціях працює.
Інформацію про роботу у звичайному режимі буде опубліковано одразу після відкриття станції.
Як працює транспорт у Києві після локдауну?
Із 1 травня у Києві закінчився локдаун і були зняті жорсткі обмеження.
Весь наземний громадський транспорт та метро відновив перевезення пасажирів у звичайному режимі. Людям більше не потрібна спеціальна перепустка.
Водночас, за словами мера столиці Віталія Кличка, послаблення не стосуються маскового режиму та соціального дистанціювання у громадських місцях.