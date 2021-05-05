Погода на 5 травня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 5 травня в Україні буде по-весняному спекотною, в усіх областях, окрім Закарпаття, очкується сонце і мінлива хмарність.

Вітер переважно південно-східний, його швидкість досягне 7-12 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 5 травня – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході в усіх областях сонячно: нічна температура до 5°, вдень до 19°.

На Заході тепло, дощі очікуються лише у Закарпатській області: денна температура становитиме до 20°, вночі до 5°.

На Півдні тепло і безхмарно: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 19°, вночі до 7°.

На Півночі також спекотно: вдень подекуди до 20°, вночі до 4°.

У Центрі сухо, сонячно і тепло: вночі до 5°, вдень до 20°.

У Києві синоптики прогнозують до 20° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до 4°.

Погода в травні

Згідно з прогнозами синоптиків, погода в травні в Україні буде очікувано теплою.

Середня місячна температура прогнозується на рівні +15-18°, у горах – +11-13°.

Ці показники на 1-1,5° вищі за середні багаторічні значення.