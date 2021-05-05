Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто розробило спеціальний графік відвідування кладовищ на поминальні дні під час карантину.

Також до кладовищ планують запустити додаткові автобуси, графік яких буде оприлюднено пізніше.

Мер також наголосив, що біля цвинтарів за дотриманням карантинних обмежень будуть слідкувати додаткові патрулі Муніципальної охорони і поліції.

Графік відвідування кладовищ з 9 по 12 травня:

9 травня поминальні дні відбуватимуть на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому, Меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Солом’янському, Совському, Шулявському, Військовому, Старообрядному кладовищах, а також на кладовищі Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника.

поминальні дні відбуватимуть на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому, Меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Солом’янському, Совському, Шулявському, Військовому, Старообрядному кладовищах, а також на кладовищі Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника. 10 травня – на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Жулянському, Біличанському кладовищах.

– на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Жулянському, Біличанському кладовищах. 11 травня – на Байковому, СКП Київський крематорій, Биківнянському кладовищах.

– на Байковому, СКП Київський крематорій, Биківнянському кладовищах. 12 травня – на Міському кладовищі.

Церковний календар 2021

У травні 2021 року чимало важливих церковних дат, наприклад після Великодню починається Світлий тиждень, а самі поминальні дні або Гробки розпочнуться 11 травня.

У червні також багато церковних свят, зокрема Вознесіння Господнє, Троїцька поминальна субота та День Святої Трійці.

Щоб не пропустити важливу подію з релігійного життя, дивіться календар церковних свят на 2021 рік від Фактів ICTV.