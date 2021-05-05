Знищили дані публічних осіб, які хотіли вакцинуватися позачергово. Ляшко пояснив, що робити

Міністерство охорони здоров’я знищило персональні дані київських публічних осіб, які хотіли вакцинуватися від коронавірусу позачергово залишковими дозами препарату, але не встигли.

Так, людям почали приходити повідомлення від Департаменту охорони здоров’я КМДА про те, що надані особисті дані при заповненні форми для запису на щеплення – знищено.

Зокрема, продюсер одного телеканалу Роман Недзельський у Facebook опублікував відповідне СМС.

– Коротка і сумна історія того, як я спробував щепитися і думав, що я якийсь там лідер думок та популяризатор вакцинації. Шах і мат, – написав він.

Водночас у Міністерстві повідомили, що знищили ці дані публічних діячів, які записувалися на щеплення залишковими дозами, керуючись законом Про захист персональних даних.

Між тим головний санлікар Віктор Ляшко наголосив, що люди, які отримали повідомлення про знищення даних, повинні знову стати у чергу на вакцинацію.

– Потрібно записатися через портал чи застосунок Дія у лист очікування або ж через контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19 на вакцинацію, якщо раніше цього не зробили. Хто ж зареєструвався раніше, повторно проходити цю процедуру не потрібно, – сказав він.

Також він додав, що ті публічні особи, які вже встигли вакцинуватись від коронавірусу, можуть отримати і другу дозу препарату.

У березні 2021-го МОЗ дозволило вакцинувати від коронавірусу публічних та відомих осіб позачергово залишковими дозами.

Зокрема, йшлося про народних депутатів, учасників бойових дій на Донбасі і релігійних діячів.