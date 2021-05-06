Освітній омбудсмен Горбачов заявив, що вкрай негативно ставиться до ідеї скасування зовнішнього незалежного оцінювання, але така небезпека існує.

На його думку, відмова від проведення ЗНО загрожує “поверненням корупції під час вступних іспитів до закладів вищої освіти”.

– Минулого року, наприклад, було абсолютно нелогічно і необґрунтовано скасовано пробне ЗНО, а потім я отримав інформацію про підготовку рішення скасувати зовнішнє незалежне оцінювання взагалі, – зазначив Горбачов.

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У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні з 21 травня до 15 червня, максимум, з п’яти предметів.

Результати тестування учасники отмають до 30 червня в своїх електронних кабінетах абітурієнтів.

Крім того, з 29 червня до 14 липня 2021 року в Україні відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 6 травня почалася реєстрація.

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