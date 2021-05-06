Коли Україна зможе перейти у зелену зону – у KSE назвали терміни

В Україні усі області за тиждень перейдуть до жовтої або ж до помаранчевої зони карантину. Так як в країні спостерігається значне покращення Covid-ситуації.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко під час прес-брифінгу.

Зокрема, 6 травня комісія з ТЕБ та НС вивела із червоної зони Запорізьку та Полтавську області.

Таким чином, жорсткий локдаун залишився тільки у Сумській області.

– Ми очікуємо, що через тиждень в Україні не буде червоних регіонів, – сказав Ганіченко.

Однак, за його словами, у Харківській області зараз завантажено 82% ліжко-місць. Таким чином там зберігається високий ризик колапсу медичної системи.

Водночас експерт зауважив, що з’являються ознаки виходу країни до зеленого рівня. Але говорити про це поки рано.

– У Вінницькій області показник захворюваності на грип та ГРВІ вже становить менше 50% від епідпорогу, а в Києві коефіцієнт виявлення менше 5%, – пояснив він.

На думку Ганіченка, країна перейде у зелену зону, коли у більшості областей буде менше 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ і коефіцієнт виявлення у всій країні становитиме менше 5%.

Також він сказав, що в Україні триває розвантаження медичної системи та спад захворюваності. Зокрема, кількість пацієнтів скорочується на 15% щотижня.

Однак різке зменшення кількості виявлених випадків і кількості смертей може бути пов’язане із тривалими травневими вихідними, пояснив Юрій.

Окрім того, наша держава досі є лідером серед країн Європи за показником смертності та нових випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 6 травня в Україні виявили 2 097 024 хворих на коронавірус. За останню добу зафіксували 6 038 нових випадків.

Найбільшу кількість хворих зареєстрували у Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544) та Дніпропетровській (543) областях.

Більше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.