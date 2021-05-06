Центральний вестибюль Хрещатику закрили через повідомлення про замінування

Центральний вестибюль станції Хрещатик київського метрополітену зачинено на вхід на вихід через анонімне повідомлення про замінування.

Натомість пересадочний вузол на станцію Майдан Незалежності та інші вестибюлі працюють у звичайному режимі.

Київська міська адміністрація повідомляє, що наразі правоохоронці здійснюють перевірку станції.

О 18.20 усі вестибюлі станції відновили роботу у звичайному режимі.

Як працюватиме метро після карантину

З 1 травня у столиці скасували жорсткий локдаун і жорсткі обмеження. Згідно з новими правилам, для проїзду у київському метрополітені тепер не потрібна спецперепустка.

Тепер проїзд в усіх видах транспорту здійснюється у звичайному режимі, але мер Києва Віталій Кличко наголосив, що послаблення карантину не стосуються маскового режиму та дистанції.