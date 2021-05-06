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Софія Зінов'єва |

Центральний вестибюль Хрещатику закрили через повідомлення про замінування

Метро в Киеве

Центральний вестибюль станції Хрещатик київського метрополітену зачинено на вхід на вихід через анонімне повідомлення про замінування.

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Натомість пересадочний вузол на станцію Майдан Незалежності та інші вестибюлі працюють у звичайному режимі.

Київська міська адміністрація повідомляє, що наразі правоохоронці здійснюють перевірку станції.

О 18.20 усі вестибюлі станції відновили роботу у звичайному режимі.

Центральний вестибюль Хрещатику закрили через повідомлення про замінування

Як працюватиме метро після карантину

З 1 травня у столиці скасували жорсткий локдаун і жорсткі обмеження. Згідно з новими правилам, для проїзду у київському метрополітені тепер не потрібна спецперепустка.

Тепер проїзд в усіх видах транспорту здійснюється у звичайному режимі, але мер Києва Віталій Кличко наголосив, що послаблення карантину не стосуються маскового режиму та дистанції.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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