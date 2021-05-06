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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

В Україні почалася реєстрація на додаткову сесію ЗНО 2021

зно в україні

Реєстрація для участі у додатковій сесії ЗНО 2021 починається 6 травня і триватиме до 18 числа.

Хто має право взяти участь у додатковій сесії ЗНО:

  • випускники, які не змогли зареєструватися під час основного періоду і проживають на території, де встановлено карантин;
  • особи, які брали участь в антитерористичній операції у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися в основний період;
  • люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях або в населених пунктах, де органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період;
  • особи, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;
  • ті, хто мають проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період.
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Як зареєструватися для участі у додатковій сесії:

  • треба правильно вибрати категорію;
  • за допомогою сервісу Зареєструватися створити й заповнити реєстраційну картку;
  • підготувати комплект документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, якщо йдеться про випускників минулих років.

Усі текомендації щодо реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні розміщено в розділі Процедура реєстрації.

Додаткова сесія ЗНО 2021 в Україні

З 29 червня до 14 липня 2021 року в Україні відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Її результати будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

Джерело: УЦОЯО

Фото: Depositphotos

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