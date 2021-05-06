Курс валют НБУ на 6 травня 2021 в Україні

Національний банк України на четвер, 6 травня, знизив курс гривні менше ніж на 1 копійку щодо долара, але зміцнив одразу на 23 копійки щодо євро.
На 6 квітня НБУ встановив курс 27,73 грн/1$.
Незначне падіння ціни на євро, згідно з курсом на 6 травня, становить на 33,27 грн/1€.
Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль трішки підвищилася, а на польський злотий – знизилась.
Курс валют НБУ на 6 травня 2021 року:
- $1 – 27,7339 грн;
- €1 – 33,2751 грн;
- 1 польський злотий – 7,2699 грн;
- 10 російських рублів – 3,7056 грн.
Тіньова економіка в Україні
Протягом 2020 року в Україні зріс рівень тіньової економіки. Причиною такого явища стала пандемія коронавірусу та карантинні обмеження.
Рівень тіньової економіки за підсумками 2020 року склав 31% у загальній частці ВВП.
Детальніше про те, як розвивається тіньова економіка в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.