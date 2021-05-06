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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Рогожінська |

Євро здешевшав, долар здорожчав: курс валют на 6 травня

Курс валют

Національний банк України на четвер, 6 травня, знизив курс гривні менше ніж на 1 копійку щодо долара, але зміцнив одразу на 23 копійки щодо євро.

На 6 квітня НБУ встановив курс 27,73 грн/1$.

Незначне падіння ціни на євро, згідно з курсом на 6 травня, становить на 33,27 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль трішки підвищилася, а на польський злотий – знизилась.

Курс валют НБУ на 6 травня 2021 року:

  • $1 – 27,7339 грн;
  • €1 – 33,2751 грн;
  • 1 польський злотий – 7,2699 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7056 грн.

Курс валют НБУ на 6 травня 2021 в Україні

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Тіньова економіка в Україні

Протягом 2020 року в Україні зріс рівень тіньової економіки. Причиною такого явища стала пандемія коронавірусу та карантинні обмеження.

Рівень тіньової економіки за підсумками 2020 року склав 31% у загальній частці ВВП.

Детальніше про те, як розвивається тіньова економіка в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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