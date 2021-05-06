Курс валют НБУ на 6 травня 2021 в Україні

Національний банк України на четвер, 6 травня, знизив курс гривні менше ніж на 1 копійку щодо долара, але зміцнив одразу на 23 копійки щодо євро.

На 6 квітня НБУ встановив курс 27,73 грн/1$.

Незначне падіння ціни на євро, згідно з курсом на 6 травня, становить на 33,27 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль трішки підвищилася, а на польський злотий – знизилась.

Курс валют НБУ на 6 травня 2021 року:

$1 – 27,7339 грн;

€1 – 33,2751 грн;

1 польський злотий – 7,2699 грн;

10 російських рублів – 3,7056 грн.

Тіньова економіка в Україні

Протягом 2020 року в Україні зріс рівень тіньової економіки. Причиною такого явища стала пандемія коронавірусу та карантинні обмеження.

Рівень тіньової економіки за підсумками 2020 року склав 31% у загальній частці ВВП.

Детальніше про те, як розвивається тіньова економіка в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.