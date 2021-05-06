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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Запорізька та Полтавська області переходять у жовту зону карантину

люди в масках

Із 7 травня 2021 року в Запорізькій та Полтавській областях скасовують червоний рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер, 6 травня, під час засідання.

Натомість на території цих областей застосують обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтої зони.

Які карантинні обмеження діятимуть у цих регіонах?

  • проведення масових заходів за участі до 30 людей;
  • заборона на відвідування підприємств соцзахисту, де перебувають люди похилого віку;
  • заборона роботи кафе, барів та ресторанів після 22.00 і до 07.00;
  • обов’язкове носіння масок у громадських місцях.

Тому жорсткий локдаун діятиме лише в одній області – Сумській.

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Напередодні, 1 травня, Київська та Миколаївська області вийшли із червоної зони карантину.

Рішення ухвалили 30 квітня на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Джерело: Олег Немчінов

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