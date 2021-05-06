Запорізька та Полтавська області переходять у жовту зону карантину

Із 7 травня 2021 року в Запорізькій та Полтавській областях скасовують червоний рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер, 6 травня, під час засідання.
Натомість на території цих областей застосують обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтої зони.
Які карантинні обмеження діятимуть у цих регіонах?
- проведення масових заходів за участі до 30 людей;
- заборона на відвідування підприємств соцзахисту, де перебувають люди похилого віку;
- заборона роботи кафе, барів та ресторанів після 22.00 і до 07.00;
- обов’язкове носіння масок у громадських місцях.
Тому жорсткий локдаун діятиме лише в одній області – Сумській.
Напередодні, 1 травня, Київська та Миколаївська області вийшли із червоної зони карантину.
Рішення ухвалили 30 квітня на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.
Джерело: Олег Немчінов