Погода 7 травня в Україні буде дощовою на Півночі, Заході та в Центрі, сонячно буде на Сході та Півдні. Вітер – південний, його швидкість сягатиме 7-12 м/с удень та вночі.

На Півночі слабких дощів із грозою слід чекати жителям Житомирської, Чернігівської та Сумської областей. Денна температура становитиме +18°, нічна – +7°.

На Заході грози пройдуть у Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Стовпчики термометрів піднімуться до +19° удень, уночі буде до +7°.

Грозові дощі синоптики прогнозують і в центральних областях. Удень там буде +18°, уночі – до +7°.

На Сході буде сонячно та +22° удень й +12° уночі.

На Півдні можливі грози лише в Одеській області. Стовпчики термометрів покажуть до +22° удень та +12° уночі.

У Києві дощ припиниться лише вночі. Удень температура повітря в столиці становитиме +18°, уночі – +7°.

Прогноз погоди на вихідні

Погода на вихідні в Україні передбачається з дощами та грозами.

У суботу, 8 травня, на всій території України синоптики прогнозують дощі, подекуди з грозами.

У неділю, 9 травня, опадів не обіцяють, але буде прохолодніше. Очікується сонячна погода, подекуди з незначною хмарністю.

Детальніше з прогнозом погоди на вихідні можна ознайомитись у матеріалі Фактів ICTV.