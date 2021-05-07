Про видобуток газу, ринкову ціну і вплив кадрових змін на співпрацю з МВФ: інтерв’ю Вітренка

Очільник Нафтогазу Юрій Вітренко розповів Фактам ICTV, якою буде нова стратегія розвитку компанії, що планують робити, аби Нафтогаз зі збиткового став прибутковим, і чи вплинуть кадрові перестановки на відносини з МВФ.

Як зробити Нафтогаз прибутковим

За словами Юрія Вітренка, щоб зробити Нафтогаз прибутковим, компанія планує збільшити власний видобуток газу, який зменшувався протягом останніх трьох років. Хоча приватні компанії його навпаки нарощували.

– Ми робитимемо так, щоб власний видобуток державних компаній збільшувався. Це повинно бути здоровим чинником збільшення прибутковості Нафтогазу, – зазначив він.

Також, за словами Юрія Вітренка, планують підвищувати ефективність діяльності Нафтогазу на всіх напрямах.

Чи вплинуть кадрові зміни на відносини з МВФ

Юрій Вітренко зазначив, що особисто спілкувався з представниками уряду США і міжнародних фінансових організацій, які запевнили, що жодних особистих претензій до нього не мають.

Водночас він додав, що певні зауваження стосувалися самого процесу звільнення колишнього керівництва Нафтогазу.

– Ситуація дійсно не була нормальною з точки зору того, що, по-перше, Нафтогаз став збитковим неочікувано навіть для уряду, який тільки наприкінці минулого року затвердив фінансовий план компанії з прибутком. Крім того, на рішення вплинули скорочення видобутку газу і визнання Наглядовою радою діяльності правління Нафтогазу відмінною. Тому уряд не мав часу на консультації, – пояснив Вітренко.

На думку Вітренка, щоб уникнути таких ситуацій у майбутньому, повинні бути чіткі стратегічні напрямки, які визначає для Нафтогазу уряд, чого наразі немає. Крім того, потрібно створити нову Наглядову раду, у складі якої будуть люди з міжнародним авторитетом.

Про власний видобуток газу

Нафтогаз планує акценувати увагу у видобутку газу на нових родовищах, зокрема на тому ж українському Чорноморському шельфі, де зараз вже почали проводити сейсмічні дослідження, щоб зрозуміти, де можна видобувати газ.

Також є великі перспективні родовища на континенті. Крім того, Нафтогаз докладатиме максимум зусиль, щоб на чинному фонді свердловин збільшувати видобуток.

Про ринкові ціни на газ

За словами Юрія Вітренка, Україна здатна повністю забезпечити себе газом власного видобутку і у такий спосіб знизити ринкові ціни на газ.

Він пояснив, що достатній обсяг видобутку власного газу та його ефективне споживання дозволять у перспективі відмовитися від імпорту ресурсу з-за кордону, що стимулюватиме зниження цін.

– Ринковий рівень цін буде нижчим. Бо якщо ми експортуємо – це експортний паритет. Якщо ми імпортуємо – це імпортний паритет. Імпортний паритет – вищий, експортний – нижчий. Нам потрібно, з погляду національного завдання, зробити так, щоб ринкова ціна була на рівні експортного паритету. Це краще для людей і для економіки,- додав Вітренко.

Загалом же Юрій Вітренко запевнив, що Нафтогаз нарощуватиме власний видобуток газу, стимулюватиме енергоефективність і робитиме все, щоб ринковий рівень ціни на газ був нижчий.

Фото: Міненергетики