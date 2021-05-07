Головне завдання візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена – показати Росії, що вона не може безкарно здійснювати агресію проти України. Про це заявив в ефірі Україна 24 глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

На його думку, те, що глава Держдепу США свій перший візит на цій посаді здійснив саме до Києва, означає, що “Україна посідає важливе місце в демократичному світі”.

– І це сигнал для Росії, це головне. Тому що буде покарання дуже серйозне. Вона відчує це обов’язково, і необов’язково за допомогою військ, є інші шляхи і способи змусити Росію діяти відповідно до норм міжнародного права, – підсумував Кравчук.

Сам держсекретар США Ентоні Блінкен, який 6 травня перебував з офіційним візитом в Україні, підбиваючи підсумки поїздки, заявив, що вона була певним посланням для українського народу, що Сполучені Штати підтримують незалежність України, її територіальну цілісність та суверенітет.

За його словами, США виступають проти будь-якої агресії з боку Росії – і це той меседж, який він мав донести від президента Джо Байдена.