Що робити у Львові на вихідних – інструкція

З настанням теплих весняних днів і літа у людей посилюється бажання подорожувати. У цей час хтось бере відпустку, а хтось має довгі вихідні. У такій ситуації вікенд треба провести максимально продуктивно.
Відмінний спосіб розважитися на вихідних – відправитися у подорож до іншого міста, наприклад, до Львова.
Де зупинитися у Львові, щоб відпочити як слід, що нестандартного можна знайти в маленькому магазині в старому місті, і де погуляти – читайте в матеріалі.
Де зупинитися у Львові
Ще перед приїздом до міста варто знайти собі житло. Можна вибрати готель, хостел або цілу квартиру, виходячи з ваших цілей і бюджету.
Готель
Для повного розслаблення кращим варіантом буде готель, бажано зі сніданком, включеним у вартість.
Варто пам’ятати, що на свята готелі Львова іноді проводять акції. Якщо пошукати – можна знайти щось за хорошою ціною та умовами.
Наприклад, Grand Hotel Lviv Luxury & SPA пропонує гостям найкращі умови розташування в місті, і часто проводить акції, а для постійних клієнтів діють знижки.
Вартість проживання за одну ніч – від 3 500 грн.
У цю ціну також входять сніданки. У цьому готелі також можна провести вечір в спа-комплексі Oasis Infinity Pool & SPA. Тут є великий басейн, джакузі, шість різних саун, сінна кімната – релаксувати можна на будь-який смак.
Хостел
Є також більш бюджетні варіанти розміщення в хостелах, яких у Львові дуже багато. На Booking.com можна підібрати прикладний для себе варіант. Водночас є варіанти оселитися не тільки в загальній кімнаті на 10 осіб. Ціни на окремі номери цілком доступні.
- Ліжко у загальному номері – 280 грн.
- Ліжко у жіночому/чоловічому номері – 350 грн.
- Двомісний номер – 600 грн.
Квартира
Любителям небагатолюдних локацій варто розглянути варіант з квартирою. Знайти таке житло можна на сайті Airbnb.
Ціна оренди на добу – від 350 до 20 000 грн.
Перевага власної квартири у тому, що часто можна домовитися з господарем про заїзд чи від’їзд у зручний для вас час.
Що подивитися у Львові?
Львів – це піші прогулянки на площі Ринок, на Високому Замку або в Стрийському парку. Це місто підходить, щоб просто вийти на вулицю і гуляти де завгодно, навіть не користуючись транспортом.
Площа Ринок
Спочатку відвідайте площу Ринок і розгляньте всі поблизу. Там можна піднятися на міську ратушу (40 грн), з якої можна побачити найближчі пам’ятки з прекрасним видом.
Варто також походити по соборах: храм Святого Андрія, Вірменська церква, Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, Домініканський собор, Латинський кафедральний собор, церква святих Ольги та Єлизавети, собор святого Юра.
Також довкола розташовано доволі багато цікавих музеїв. Наприклад, музей Аптеки, Арсенал, музей Скла, Львівський історичний музей.
Замкова гора
Замкова гора або гора Високий замок – це найвища точка міста, з якої відкривається красивий вид на Львів.
На вершині розташований оглядовий майданчик, до якого веде спіральна пішохідна доріжка, що освітлюється в темну пору доби. Це створює особливу романтичну атмосферу.
Оперний театр
Оперний театр – один з найвідоміших символів Львова. Він зображений мало не на всіх листівках. Територія біля театру – одне з популярних місць для туристів.
Але ось всередину Оперного заходять не всі туристи. Хоча варто було б. Тому можна придбати квиток на будь-яку виставу, щоб подивитися, як виглядає найвідоміший театр Львова зсередини.
Личаківське кладовище
Цвинтар, звісно, не зовсім типове місце для прогулянок, однак Личаківське кладовище – таке ж відоме серед місцевих жителів, як і Байкове у Києві чи Пер-Лашез у Парижі.
Простіше кажучи – це цвинтар, на якому поховані відомі діячі українського народу, такі як Іван Франко, Соломія Крушельницька, Маркіян Шашкевич, Володимир Івасюк.
На могилах встановлено понад 500 скульптур та рельєфів. Частина з них належать до мистецьких пам’яток європейського значення.
До того ж це одне з найстаріших комунальних кладовищ у Європі.
Місцева кухня
Знайти місце, де можна перекусити у Львові – легко, адже заклади харчування практично на кожному кроці. Тому якщо ви хочете відчути колорит львівської кухні, вам варто пошукати щось на площі Ринок. Там ви знайдете місце на будь-який бюджет.
В принципі, ви можете зайти у будь-який заклад, і вас нагодують смачно. Однак є кілька місць, які особливо користуються популярністю серед туристів: Криївка, театр Правди, Гасова лямпа, Цукор.
Реберня Під Арсеналом
Це місце для справжніх любителів соковитого м’яса. Найпопулярніша страва, звісно ребра, заради яких люди стоять у черзі 1-2 години. Але вони того варті.
Копальна кави
Як банально це не було б, але перша асоціація зі Львовом – кава. Хоча, насправді, не у всіх закладах вона така смачна, як має бути. Не можна сказати, що в Копальні ви скуштуєте найкращий напій у своєму житті, проте туди треба завітати задля видовища. Спустіться на нижній поверх та візьміть запаяну каву.
Буденні бомбони
Буденні бомбони – це невелика крамничка одразу біля центра, де ви зможете купити льодяники з незвичними смаками: м’ясо з помідором, сирний льодяник, шампанське з полуницею, цибуля. Ціна – від 8 грн за один смаколик.
Кажуть, що літо – як маленьке життя. Дійсно, літо – особлива пора, ми мандруємо, відпочиваємо, багато усміхаємось. Вікенд у Львові подарує вам ще одну усмішку і стане чудовим завершенням вашої літньої історії.
Карантин у Львові
Наприкінці квітня місто перейшло в жовту зону адаптивного карантину, тому карантин у Львові значно пом’якшився.
Відтепер дозволено працювати всім магазинам, ТРЦ, закладам громадського харчування та установам культури (із заповненою на 50%).