Що робити у Львові на вихідних – інструкція

З настанням теплих весняних днів і літа у людей посилюється бажання подорожувати. У цей час хтось бере відпустку, а хтось має довгі вихідні. У такій ситуації вікенд треба провести максимально продуктивно.

Відмінний спосіб розважитися на вихідних – відправитися у подорож до іншого міста, наприклад, до Львова.

Де зупинитися у Львові, щоб відпочити як слід, що нестандартного можна знайти в маленькому магазині в старому місті, і де погуляти – читайте в матеріалі.

Де зупинитися у Львові

Ще перед приїздом до міста варто знайти собі житло. Можна вибрати готель, хостел або цілу квартиру, виходячи з ваших цілей і бюджету.

Готель

Для повного розслаблення кращим варіантом буде готель, бажано зі сніданком, включеним у вартість.

Варто пам’ятати, що на свята готелі Львова іноді проводять акції. Якщо пошукати – можна знайти щось за хорошою ціною та умовами.

Наприклад, Grand Hotel Lviv Luxury & SPA пропонує гостям найкращі умови розташування в місті, і часто проводить акції, а для постійних клієнтів діють знижки.































Вихідні у Львові: чим зайнятися, де зупинитися та що скуштувати / 8 фотографий

Вартість проживання за одну ніч – від 3 500 грн.

У цю ціну також входять сніданки. У цьому готелі також можна провести вечір в спа-комплексі Oasis Infinity Pool & SPA. Тут є великий басейн, джакузі, шість різних саун, сінна кімната – релаксувати можна на будь-який смак.

Хостел











Вихідні у Львові: чим зайнятися, де зупинитися та що скуштувати / 3 фотографии

Є також більш бюджетні варіанти розміщення в хостелах, яких у Львові дуже багато. На Booking.com можна підібрати прикладний для себе варіант. Водночас є варіанти оселитися не тільки в загальній кімнаті на 10 осіб. Ціни на окремі номери цілком доступні.

Ліжко у загальному номері – 280 грн.

Ліжко у жіночому/чоловічому номері – 350 грн.

Двомісний номер – 600 грн.

Квартира

Любителям небагатолюдних локацій варто розглянути варіант з квартирою. Знайти таке житло можна на сайті Airbnb.

Ціна оренди на добу – від 350 до 20 000 грн.











Вихідні у Львові: чим зайнятися, де зупинитися та що скуштувати / 3 фотографии

Перевага власної квартири у тому, що часто можна домовитися з господарем про заїзд чи від’їзд у зручний для вас час.

Що подивитися у Львові?

Львів – це піші прогулянки на площі Ринок, на Високому Замку або в Стрийському парку. Це місто підходить, щоб просто вийти на вулицю і гуляти де завгодно, навіть не користуючись транспортом.

Площа Ринок

Спочатку відвідайте площу Ринок і розгляньте всі поблизу. Там можна піднятися на міську ратушу (40 грн), з якої можна побачити найближчі пам’ятки з прекрасним видом.











Вихідні у Львові: чим зайнятися, де зупинитися та що скуштувати / 3 фотографии

Варто також походити по соборах: храм Святого Андрія, Вірменська церква, Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, Домініканський собор, Латинський кафедральний собор, церква святих Ольги та Єлизавети, собор святого Юра.







Вихідні у Львові: чим зайнятися, де зупинитися та що скуштувати / 2 фотографии

Також довкола розташовано доволі багато цікавих музеїв. Наприклад, музей Аптеки, Арсенал, музей Скла, Львівський історичний музей.

Замкова гора

Замкова гора або гора Високий замок – це найвища точка міста, з якої відкривається красивий вид на Львів.

На вершині розташований оглядовий майданчик, до якого веде спіральна пішохідна доріжка, що освітлюється в темну пору доби. Це створює особливу романтичну атмосферу.

Оперний театр

Оперний театр – один з найвідоміших символів Львова. Він зображений мало не на всіх листівках. Територія біля театру – одне з популярних місць для туристів.

Але ось всередину Оперного заходять не всі туристи. Хоча варто було б. Тому можна придбати квиток на будь-яку виставу, щоб подивитися, як виглядає найвідоміший театр Львова зсередини.

Личаківське кладовище

Цвинтар, звісно, не зовсім типове місце для прогулянок, однак Личаківське кладовище – таке ж відоме серед місцевих жителів, як і Байкове у Києві чи Пер-Лашез у Парижі.

Простіше кажучи – це цвинтар, на якому поховані відомі діячі українського народу, такі як Іван Франко, Соломія Крушельницька, Маркіян Шашкевич, Володимир Івасюк.

На могилах встановлено понад 500 скульптур та рельєфів. Частина з них належать до мистецьких пам’яток європейського значення.

До того ж це одне з найстаріших комунальних кладовищ у Європі.

Місцева кухня

Знайти місце, де можна перекусити у Львові – легко, адже заклади харчування практично на кожному кроці. Тому якщо ви хочете відчути колорит львівської кухні, вам варто пошукати щось на площі Ринок. Там ви знайдете місце на будь-який бюджет.

В принципі, ви можете зайти у будь-який заклад, і вас нагодують смачно. Однак є кілька місць, які особливо користуються популярністю серед туристів: Криївка, театр Правди, Гасова лямпа, Цукор.

Реберня Під Арсеналом

Це місце для справжніх любителів соковитого м’яса. Найпопулярніша страва, звісно ребра, заради яких люди стоять у черзі 1-2 години. Але вони того варті.

Копальна кави

Як банально це не було б, але перша асоціація зі Львовом – кава. Хоча, насправді, не у всіх закладах вона така смачна, як має бути. Не можна сказати, що в Копальні ви скуштуєте найкращий напій у своєму житті, проте туди треба завітати задля видовища. Спустіться на нижній поверх та візьміть запаяну каву.

Буденні бомбони

Буденні бомбони – це невелика крамничка одразу біля центра, де ви зможете купити льодяники з незвичними смаками: м’ясо з помідором, сирний льодяник, шампанське з полуницею, цибуля. Ціна – від 8 грн за один смаколик.

Кажуть, що літо – як маленьке життя. Дійсно, літо – особлива пора, ми мандруємо, відпочиваємо, багато усміхаємось. Вікенд у Львові подарує вам ще одну усмішку і стане чудовим завершенням вашої літньої історії.

Карантин у Львові

Наприкінці квітня місто перейшло в жовту зону адаптивного карантину, тому карантин у Львові значно пом’якшився.

Відтепер дозволено працювати всім магазинам, ТРЦ, закладам громадського харчування та установам культури (із заповненою на 50%).