Станом на 8 травня 2021 в жодній області України не було встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Останньою червону зону карантину залишила Сумська область.

У переліку помаранчевої зони – Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні наразі перебуває столиця, а також Київська, Житомирська, Вінницька, Дніпропетровська, Херсонська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Рівненська, Львівська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська, Хмельницька, Полтавська та Запорізька області.

До зеленої зони не потрапив жоден з регіонів.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.