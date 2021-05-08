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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Червоних більше немає: в Україні оновили зони карантину

Карантин в Україні

Станом на 8 травня 2021 в жодній області України не було встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Останньою червону зону карантину залишила Сумська область.

У переліку помаранчевої зони – Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні наразі перебуває столиця, а також Київська, Житомирська, Вінницька, Дніпропетровська, Херсонська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Рівненська, Львівська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська, Хмельницька, Полтавська та Запорізька області.

До зеленої зони не потрапив жоден з регіонів.

Карантинне зонування станом на 8 травня

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

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