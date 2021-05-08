Станом на 8 травня 2021 в жодній області України не було встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.
Останньою червону зону карантину залишила Сумська область.
У переліку помаранчевої зони – Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області.
У жовтій зоні наразі перебуває столиця, а також Київська, Житомирська, Вінницька, Дніпропетровська, Херсонська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Рівненська, Львівська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська, Хмельницька, Полтавська та Запорізька області.
До зеленої зони не потрапив жоден з регіонів.
Карантин в Україні
З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.
Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.