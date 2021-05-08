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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

День пам’яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині

День пам’яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині

Під час робочої поїздки до Луганської області голова держави Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс Україна – визволителям у селищі міського типу Мілове, де у братській могилі поховано 2 814 воїнів.

З нагоди Дня пам’яті та примирення та напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні глава держави поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю.

Пам’ять воїнів ушанували також керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники та посли країн Великої сімки та ЄС.

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Глава держави також оглянув Дзвін Пам’яті на території меморіалу. Це перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких ініціювали рік тому.

Чотири дзвони символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами – учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам’яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України.

  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
  • День пам'яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині
День пам’яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині / 8 фотографий

День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення. У цей день вшановують усіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років.

Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року вважається мак. Графічне зображення маку – це своєрідна алюзія. З одного боку він символізує квітку, з іншого – кривавий слід від кулі.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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