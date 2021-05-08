Під час робочої поїздки до Луганської області голова держави Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс Україна – визволителям у селищі міського типу Мілове, де у братській могилі поховано 2 814 воїнів.

З нагоди Дня пам’яті та примирення та напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні глава держави поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю.

Пам’ять воїнів ушанували також керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники та посли країн Великої сімки та ЄС.

Глава держави також оглянув Дзвін Пам’яті на території меморіалу. Це перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких ініціювали рік тому.

Чотири дзвони символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами – учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам’яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України.































День пам’яті та примирення: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню на Луганщині / 8 фотографий

День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення. У цей день вшановують усіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років.

Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року вважається мак. Графічне зображення маку – це своєрідна алюзія. З одного боку він символізує квітку, з іншого – кривавий слід від кулі.