Напередодні Дня матері, який у 2021 році припадає на 9 травня, нацгвардійці, які виконують завдання в районі Операції об’єднаних сил на Донбасі, записали зворушливий відеоролик.

– Мама – це наш янгол-охоронець, наш дім, наш Всесвіт. Люба матусю, так хочеться подякувати тобі просто так – за терпіння, безмежну любов, за віру, тепло і ласку! – з такими словами бійці звертаються до своїх та усіх матусь України.

За словами бійців, головне – заспокоїти мам, які хвилюються завжди, незалежно від того, скільки синам років і скільки б ротацій вони вже не відбували на Донбас.

День Матері в Україні відзначається у другу неділю травня, згідно з указом президента від 10 травня 1999 року. Цього року він припадає на 9 травня.

А українські зірки почали вітати з Днем матері своїх найближчих людей та дякувати їм за подароване життя, любов і ласку ще 7 травня.

Хто і як вітає з Днем матері 2021 – у добірці Фактів ICTV.