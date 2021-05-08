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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Напередодні 9 травня поліція нагадала про відповідальність за демонстрацію забороненої символіки

Полиция Украины

Напередодні 9 травня українська поліція попередила про відповідальність за демонстрацію символіки тоталітарних режимів.

Правоохоронні органи нагадали, що використання так званих георгіївських стрічок, а також символіки СРСР та нацистської Німеччини – карається законом.

Зокрема, виготовлення, або демонстрація георгіївських стрічок кваліфікується як порушення ч.3 ст. 173 (виготовлення гвардійської стрічки, або зображень, що її містять) АПК України та передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією стрічки.

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В свою чергу виготовлення, або поширення комуністичної і нацистської символіки, а також пропаганда СРСР і націонал-соціалістичного тоталітарного режиму кваліфікується як ч.1 ст.436 КК України та карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Святкування Дня пам’яті

Як стало відомо напередодні, 41% українців виступають за святкування як Дня пам’яті та примирення (8 травня), так і Дня перемоги над нацизмом (9 травня).

Такі дані вдалося отримати завдяки соціологічному опитуванню, що було проведено Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

За святкування виключно Дня перемоги виступив 31% опитаних.

Джерело: Нацполіція

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