Президенти України та Латвії Володимир Зеленський і Егілс Левітс 8 травня в онлайн-режимі підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.

Підписання документу, яке означає приєднання Риги до кола найближчих друзів і партнерів Києва, відбулося під час робочої поїздки глави держави на Луганщину.

Левітс наголосив, що Латвія підтримає Україну, коли вона буде готова подати заявку на членство в ЄС.

Такі Декларації Україна раніше підписала з Литвою та Польщею – у березні та травні 2021 року.

Під час розмови президенти також обговорили загострення ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, Левітс підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня цього року.

– Я на 100% упевнений, що Україна зможе повернути Крим, і думаю, що Кримська платформа – дуже важливий політичний засіб для цього, – зазначив він.







Президенти України та Латвії підписали Декларацію про європерспективу / 2 фотографии

Зеленський з послами ЄС і G7 на Луганщині

8 травня президент України Володимир Зеленський поїхав до Луганської області з робочим візитом.

Його супроводжують посли Євросоюзу, а також країн Великої сімки.

Під час поїздки Зеленський в супроводі дипломатів взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.