Президенти України та Латвії підписали Декларацію про європерспективу

Президенти України та Латвії Володимир Зеленський і Егілс Левітс 8 травня в онлайн-режимі підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.
Підписання документу, яке означає приєднання Риги до кола найближчих друзів і партнерів Києва, відбулося під час робочої поїздки глави держави на Луганщину.
Левітс наголосив, що Латвія підтримає Україну, коли вона буде готова подати заявку на членство в ЄС.
Такі Декларації Україна раніше підписала з Литвою та Польщею – у березні та травні 2021 року.
Під час розмови президенти також обговорили загострення ситуації в тимчасово окупованому Криму.
Зокрема, Левітс підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня цього року.
– Я на 100% упевнений, що Україна зможе повернути Крим, і думаю, що Кримська платформа – дуже важливий політичний засіб для цього, – зазначив він.
Зеленський з послами ЄС і G7 на Луганщині
8 травня президент України Володимир Зеленський поїхав до Луганської області з робочим візитом.
Його супроводжують посли Євросоюзу, а також країн Великої сімки.
Під час поїздки Зеленський в супроводі дипломатів взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.