У військовому шпиталі Харкова помер військовий з Полтавської області Віктор Городніченко. Старший солдат отримав поранення 28 квітня на Донбасі.

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Український захисник отримав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району через ворожий постріл російського найманця.

Лікарі надали йому невідкладну допомогу, потім старшого солдата евакуювали до лікарні у Бахмут, а пізніше – до Харкова. Проте сьогодні, 8 травня, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району Полтавщини помер.

Обласний центр висловлює співчуття близьким та рідним загиблого військового. Про час та місце віддання військових почестей сповістять пізніше.

Ситуація на Донбасі

28 квітня на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 15 раз порушували режим припинення вогню.

Зокрема, бойовики РФ вели вогонь по позиціях ВСУ зі стрілецької зброї та здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.