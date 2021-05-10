Погода на тиждень в Україні з 10 по 14 травня

Дощі, заморозки та сонце, протягом цього тижня температура змінюватиметься щодня, а Факти ICTV підготували для вас детальний прогноз погоди на 10-14 травня.

У понеділок, 10 травня на заході України очікується сонячний день, температура повітря коливатиметься від +18 до +23 вдень та від +3 до +5 вночі, без опадів.

У центральних та північних областях з-за хмар також визиратиме сонечко, а повітря вдень прогріється від +17 до +20. Опадів також не очікуються, щоправда вночі можуть вдарити заморозки, стовпчик термометра опуститься до -2.

На півдні очікується мінлива хмарність, температура становитиме від +17 до +20, вночі також буде тепло – від +5 до +8, без опадів.

На сході очікуються дощі та грози, температура опуститься до +11 – +17, а вночі вона становитиме від +3 до +5.

Вівторок, 11 травня принесе на захід країни ще більше тепла, повітря прогріється до температури від +20 до + 26, а вночі стовпчик термометра показуватиме від +6 до +9, без опадів.

На півночі опадів також не очікується, температура складатиме від +19 до +23 вдень, та від +5 до +7 вночі.

На півдні та у центральних областях подекуди дощитиме, температура опуститься до +17 – +22, а вночі стовпчик термометра показуватиме від +5 до +8.

На сході України знову найхолодніше, вдень дощитиме у всіх областях, а температура повітря складатиме від +12 до +16, вночі температура повітря становитиме від +6 до +8.

У середу, 12 травня дощитиме на більшості території України, крім західних областей, там очікується мінлива хмарність, а температура повітря становитиме від +17 до +24 вдень, та від +6 до +8 вночі.

У центральних та північних областях весь день йтиме дощ, а температура вдень становитиме від +14 до +17, вночі стовпчик термометра опуститься до від +6 до +8.

На півдні України також дощі, вдень повітря прогріється до +16 – +20, а вночі температура впаде до +6 – +9.

У східних регіонах погода буде схожою, щоправда дощ очікується і вдень і вночі. Температура повітря складатиме від +14 до +16 вдень та від +6 до +8 вночі.

У четвер, 13 травня опади спостерігатимуться по всій території країни. Температура повітря на заході становиме від + 15 до +20 вдень та від +7 до +12 вночі. У центральних та північних областях повітря прогріється до +17 – +21 вдень та від + 5 до +8 вночі.

На півдні синоптики прогнозують від +15 до +21 вдень та від +8 до +11 вночі. Єдині області, у яких буде сухо – це Херсонщина та АР Крим.

На сході дощитиме і вдень і вночі, температура повітря складатиме від +20 до +23 вдень, та від +6 до +9 вночі.

У п’ятницю, 14 травня погода майже не відрізнятиметься, опади так само очікуються на усій території країни, крім частини південних областей.

На заході від +15 до +20 вдень та від +7 до +12 вночі, у центральних та північних областях від +16 до +21 вдень та від +5 до +8 вночі, на сході температура повітря складатиме від +20 до +23 вдень та від +6 до +9 вночі.

На півночі повітря прогріється до +15 – +21 вдень та до +10 вночі.

Погода у травні 2021

Погода в останній весняний місяц обіцяє бути вкрай мінливою, дощ змінюватиметься на сонце, особливо у першій декаді.

Якщо ви плануєте важливі поїздки чи заходи, радимо ознайомитись із прогнозом погоди на травень 2021 року від Фактів ICTV.