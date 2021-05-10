Карантинна весна: яка погода чекає українців 10 травня (КАРТА)

10 травня в більшості регіонів України очікується хмарна погода без опадів. Детальніше про погоду в Україні 5 травня – в матеріалі Фактів ICTV.

Вітер по всій країні буде в основному – південний, а його швидкість складе від 5 до 10 м / с.

У східних областях країни очікуються дощі з грозами. Нічна температура від + 3 °, вдень до + 19 °.

На Заході знову буде тепло, дощів не очікується. Денна температура складе до + 23 °, а вночі стовпчик термометра опуститься до + 5 °.

На Півдні країни буде хмарно: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до + 20 °, вночі від + 5 °.

На Півночі також очікується похолодання: вдень місцями до + 21 °, проте вночі можливі заморозки до -2 °.

У Центрі сухо, сонячно і тепло: вночі від + 2 °, вдень до + 19 °.

У Києві синоптики прогнозують до + 19 ° вдень, а ось вночі стовпчик термометра може опуститися до + 2 °.

Погода в Україні на червень 2021

У травні синоптики прогнозували досить мінливу погоду по всій території України.

Так на початку місяця очікуються дощі з грозами.

Однак вже ближче до кінця місяця може встановитися літня спека.