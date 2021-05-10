Карантинна весна: яка погода чекає українців 10 травня (КАРТА)

10 травня в більшості регіонів України очікується хмарна погода без опадів. Детальніше про погоду в Україні 5 травня – в матеріалі Фактів ICTV.
Вітер по всій країні буде в основному – південний, а його швидкість складе від 5 до 10 м / с.
У східних областях країни очікуються дощі з грозами. Нічна температура від + 3 °, вдень до + 19 °.
На Заході знову буде тепло, дощів не очікується. Денна температура складе до + 23 °, а вночі стовпчик термометра опуститься до + 5 °.
На Півдні країни буде хмарно: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до + 20 °, вночі від + 5 °.
На Півночі також очікується похолодання: вдень місцями до + 21 °, проте вночі можливі заморозки до -2 °.
У Центрі сухо, сонячно і тепло: вночі від + 2 °, вдень до + 19 °.
У Києві синоптики прогнозують до + 19 ° вдень, а ось вночі стовпчик термометра може опуститися до + 2 °.
Погода в Україні на червень 2021
У травні синоптики прогнозували досить мінливу погоду по всій території України.
Так на початку місяця очікуються дощі з грозами.
Однак вже ближче до кінця місяця може встановитися літня спека.