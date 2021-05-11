65% українського кордону вразливі, а решта 35% вимагає пильної уваги – Баканов

Уздовж українського кордону і в Криму перебуває понад 100 тис. бойового і чисельного складу Збройних сил РФ.

Через це 65% українського кордону залишаються вразливими, а ще 35% на західному напрямку також вимагають особливої уваги. Але Служба безпеки України готова до нових викликів, які можуть виникнути через російську агресію.

Про це під час форуму Україна 30. Безпека країни повідомив очільник відомства Іван Баканов.

– Сьогодні ситуація дещо стабілізувалася. Але ми повинні усвідомлювати: хоча Росія і відвела частину своїх військ – загроза нікуди не поділася. У майбутньому розвідувально-підривна діяльність Росії жодним чином не знизиться. Тож перед нами будуть нові виклики. Але Служба безпеки готова до них, адже ми вже сім років успішно протидіємо гібридній агресії з боку РФ, – запевнив він.

Також Іван Баканов додав, що минулого року СБУ вдалося запобігти семи терактам і затримати 10 людей, причетних до їхньої підготовки.

Крім того, було винесено 192 судових вироки за терористичну діяльність і посягання на цілісність України, а з України видворили 74 іноземці-екстремісти. Разом з тим правоохоронці припинили роботу п’яти агентурних мереж і затримали 12 агентів російських спецслужб.

Викриття ботоферми в Одесі

Напередодні СБУ також викрила ботоферму в Одесі, учасники якої на замовлення своїх кураторів від спецслужб РФ створювали і розповсюджували контент, що містить неправдиву інформацію щодо ситуації в країні.

Вони поширювали фейки, розпалюючи у такий спосіб серед жителів Одеси міжнаціональну ворожнечу та пропагуючи в місті сепаратистські настрої.