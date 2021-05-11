Арсен Аваков: наша мета – безпека кожного українця та держави загалом

Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України, розроблена МВС, спрямована на забезпечення безпеки як кожного українця, так і держави загалом.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив під час Всеукраїнського форуму Україна 30 у вівторок, 11 травня, у Києві.

— Громадська безпека – це забезпечення двох принципових складових: безпека людини та держави. Наша основна мета – створення безпечного середовища для кожного українця, в якому забезпечені права людини, захищені кордони, надається швидкий і якісний поліцейський сервіс, ефективна допомога у випадку надзвичайної ситуації. Для реалізації цієї мрії та виконання затвердженої президентом України Стратегії національної безпеки, ми розробили проект Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України, – сказав він.

Глава МВС підкреслив, що цей програмний документ винесуть на обговорення. У випадку затвердження, він дозволить вибудувати потужний механізм щодо забезпечення безпеки.

— Сили та засоби громадської безпеки готові до виконання завдань за призначенням. А обмежені можливості по деяких напрямках обумовлені недостатнім забезпеченням деякими видами техніки, транспорту, спецзасобів та матеріально-технічними ресурсами. Інфраструктура сил громадської безпеки та цивільного захисту в цілому забезпечує ефективну роботу, але потребує модернізації з врахуванням цифрових технологій, забезпечення прав людини, в тому числі людей з інвалідністю та особливими потребами, – сказав міністр.

Арсен Аваков також зазначив, що зараз запускаються спеціальні процедури для забезпечення оперативного прибуття поліції та пожежно-рятувальних служб на місце виклику.

— Ми запроваджуємо нові методи та нові технології у сфері реагування та підвищення рівня готовності органів управління, сил і засобів громадської безпеки та цивільного захисту України. Перспективну модель організації цих сил ми бачимо виключно, як людиноцентристську, здатну ефективно реагувати на сучасні виклики, спричинені як криміногенною, так і надзвичайними ситуаціями, а також гібридними погрозами війни, яка йде в Україну. У нас є сили та можливості рухатися вперед і вибудовувати могутню систему громадської безпеки та цивільного захисту, яка відповідатиме рівню європейської демократії, – підсумував глава МВС.

Новий університет в Україні

В Україні мають намір відкрити новий університет для підготовки фахівців з кібербезпеки та інших сфер. Випускники цього ВНЗ працюватимуть на державу в напрямку безпеки.

За словами президента України Володимира Зеленського, кібербезпека буде однією з головних напрямків серед них. Цей ВНЗ буде пов’язаний не лише з безпекою в цифровому просторі, а також залучатиме інші сфери життя.