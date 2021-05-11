Україна працює над реформуванням всього сектору оборони України відповідно до стандартів НАТО та закуповує сучасну військову техніку, яка є взаємосумісною із тією, що має організація Північноатлантичного альянсу.

– Це дозволить у випадку необхідності спільно діяти на полі бою, – пояснив під час форуму Україна 30. Безпека країни міністр оборони України Андрій Таран.

Крім того, в Україні в межах програми оборонної стратегії будують військові містечка.

– Не секрет, що, починаючи із 2014 року, коли почали відроджуватися наші Збройні Сили, окремі підрозділи не мають пункту постійної дислокації. Не мають казарм, житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, – наголосив Андрій Таран.

Саме тому, зауважив очільник відомства, розвиток військової інфраструктури є пріоритетом Міноборони.

– Військовослужбовець має бути соціально захищеним. Для цього ми передбачили окрему програму, тому, сподіваюсь, уже цього року військовослужбовці й все суспільство України побачить результати зусиль міністерства, – проанонсував Андрій Таран.

За його словами, у першу чергу спільно з іноземними партнерами будують об’єкти інфраструктури для військово-морських сил. Для зведення, запевнив міністр, відійшли від колишньої радянської практики із застарілими підходами.

– Ці об’єкти матимуть всі необхідні сучасні елементи, – пообіцяв міністр.

Допомагають Україні розвивати обороноспроможність та потенціал ЗСУ США, Велика Британія, Канада та інші партнери.

Втрати за час перемир’я на Донбасі

Від початку дії нового режиму припинення вогню на Донбасі 27 липня 2020 року загинуло 34 українських військових. Ще понад 100 отримали поранення.

Відтоді незаконні збройні формування РФ здійснили майже 1,4 тис. порушень режиму тиші.

246 із них були здійснені з використанням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Детальніше про втрати за час перемир’я на Донбасі читайте в матеріалі Фактів ICTV.