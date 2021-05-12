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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Констатують порушення прав людини: у Раді Європи ухвалили рішення щодо Криму

Україна-ЄС

11 травня Комітет міністрів Ради Європи ухвалив ініційоване Україною рішення, мета якого – звернути увагу на порушення прав людини в окупованому Криму.

У документі засуджується окупація півострова Росією, адже такі дії підривають норми міжнародного права.

Крім того, у ньому констатується, що країна-агресор суттєво порушує права місцевих мешканців.

Водночас у МЗС України привітали ухвалення цього рішення.

– Ухвалення зазначеного рішення підтвердило, що питання Криму і надалі перебуватиме у центрі посиленої уваги Комітету міністрів, – зазначили у прес-службі відомства.

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Окупація Криму

У січні 2021 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛвизнав частково прийнятною до розгляду по суті скаргу України проти Російської Федерації про порушення прав людини у окупованому Криму.

Суд визнав звіт уряду України послідовним протягом усього розгляду.

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Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

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