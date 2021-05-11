Погода на 11 травня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Сонячно на Заході і дощі на Сході: погода в Україні на 11 травня (КАРТА)

Сонячно на Заході і дощі на Сході: погода в Україні на 11 травня (КАРТА)

Погода в Україні 11 травня буде сонячною. Дощитиме тільки у східних і південних областях.

У західних регіонах України стовпчики термометрів показуватимуть +21-23° вдень та до +7° вночі.

Водночас у південних регіонах синоптики прогнозують від +19° до +21° вдень, а вночі – до +8°. У східних областях стовпчики термометрів показуватимуть до +14° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до +8°. Дощі очікуються у всіх східних і південних областях.

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У центральних та північних областях України, згідно з прогнозами синоптиків, температура вдень становитиме до +21°, а вночі опуститься до +6-8°.

У Києві 11 травня синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +21°, вночі +4-6°.

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Погода у травні

В Україні погода у травні обіцяє бути доволі мінливою. Згідно з прогнозами, середня місячна температура передбачається на рівні +15-18°, в горах – 11-13° тепла.

Крім того, через циклон, на цьому тижні у північних і центральних регіонах синоптики прогнозують опади.

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