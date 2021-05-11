Атмосферні фронти в середу, 12 травня, зумовлять періодичні дощі та місцями грози в більшості областей України.

Уникнуть суттєвих опадів західні області. Однак у Закарпатті дощі пройдуть під впливом підкарпатського циклону.

На Вінниччині, Житомирщині та Одещині переважатиме суха погода.

Вітер в Україні 12 травня буде поривчастий, північно-східний.

Найближчої ночі температура повітря становитиме +7-11°, на крайній Півночі – +4-7°.

Протягом 12 травня в більшості областей очікується +12-17°. У західних областях тепліше – +15-21°.

– Полюсом тепла завтра виявиться Закарпаття. Там передбачається до +25°, – зауважує синоптик Наталка Діденко.

У Києві 12 травня також знизиться температура повітря – удень вона становитиме +15-16°. Дощ ймовірний, але місцями та незначний. Вітер східного напрямку буде поривчастим.

Друга половина тижня поверне в Україну тепло, проте не без дощів.

Пожежна небезпека в Україні

11 травня в південних, східних, центральних та західних регіонах, а також у Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Крім того, Укргідрометцентр у зв’язку з відлигою повідомив про значну сніголавинну небезпеку (третій рівень) на високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Джерело: Наталка Діденко