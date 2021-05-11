Україна готова отримати План дій щодо членства в НАТО – Жовква

Україна повинна пройти наступний етап, який полягає в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО. Адже держава до цього готова.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час виступу на всеукраїнському форумі Україна 30. Безпека країни.

За його словами, країна внутрішньо готова до надання такого статусу.

Жовква зауважив, що НАТО – це найефективніша система безпеки. Зокрема, вона відповідає усім європейським цінностям України.

Окрім того, він наголосив, що наша країна нині має посиленну практичну взаємодію з Північноатлантичним альянсом.

– Перш за все партнерство з розширеними можливостями – це сумісність збройних сил. І зараз Україна продовжує розвивати таку сумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО, – пояснив чиновник.

На думку Жовкви, сьогодні США, країни-члени НАТО та Євросоюзу чітко розуміють, що українська держава – це ключова держава для стабільності у всій Європі.

Водночас він додав, що Україна поки не має належних гарантій безпеки. Тому президент Володимир Зеленський почав обговорювати із державами НАТО шлях отримання Україною відповідних гарантій.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна заради своєї безпеки у доволі стислі терміни отримати ПДЧ в НАТО.

За його словами, ми повинні забезпечити зміцнення партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в організації.