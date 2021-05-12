Україні слід надати статус основного союзника поза НАТО – американський генерал

Надання Україні статусу основного союзника поза НАТО стане могутнім сигналом, що вона має підтримку як США, так і інших членів Альянсу.

Про це заявив на конференції Україна у Вашингтоні колишній командувач силами США у Європі генерал Бен Годжес.

На його думку, це слід зробити, але “змінити наратив дискусії та надіслати сигнал як українським друзям, так і Кремлю, що Україна для нас важлива”.

Водночас генерал наголосив, що Вашингтону необхідно долучити решту членів НАТО до цього процесу.

– Немає сенсу говорити про членство України в НАТО, поки США та Україна не створять подібні механізми, – сказав Годжес.

Статус основного союзника поза НАТО

Україна запросила статус основного союзника поза НАТО чотири роки тому. 22 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила відповідну постанову.

Нині цей статус мають 18 країн. Серед кандидатів, окрім України – Молдова, Косово та Грузія.