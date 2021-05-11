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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

В Україні за рік карантину роботу втратили близько мільйона людей – Шмигаль

потеря работы

В Україні за рік карантинних обмежень роботу втратили один млн осіб. Водночас 665 тис. осіб знайшли роботу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, посилаючись на дані Служби зайнятості. 

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Він зазначив, що статус безробітного в Україні станом на початок травня має 401 тис. осіб.

– Загалом протягом цього карантинного року, згідно з офіційними даними, близько мільйона людей отримали статус безробітного. Відповідно, за цей період було працевлаштовано  665 тис. осіб, – повідомив Шмигаль.

Він також заявив, інвестування держави в інфраструктуру і дорожнє будівництво за цей рік дало змогу зберегти та створити близько 160 тис. робочих місць.

– Це так званий непрямий важіль створення робочих місць, коли держава інвестує і розкручує економіку, – пояснив прем’єр-міністр.

Безробіття в Україні

Наприкінці 2020 року 15,7 млн працездатних українців були зайнятими, тоді як без роботи в нашій країні залишалися 1,8 млн осіб.

Згідно з даними Держслужби статистики України, рівень зайнятості населення віком від 15 років і старше становив 49%, а серед населення віком 15-70 років – 55,3%.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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