Зеленський підписав закон про заочне засудження – що він передбачає

11 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заочне засудження осіб, які скоїли злочин та переховуються від слідстава в РФ або ж на тимчасово окупованих територіях України.

Документ дозволяє заочно засуджувати без оголошення у міжнародний розшук Інтерполу або міждержавний розшук у країнах СНД.

За даними Офісу президента, Інтерпол іноді відмовляє Україні в оголошенні у такий розшук певних осіб, пояснюючи це наявністю ознак політичного переслідування.

Відповідний закон визначає дві підстави для розслідування чи провадження:

якщо підозрюваного оголошено в міжнародний розшук;

якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора чи суду та перебуває на території РФ або на тимчасово окупованих територіях України.

Водночас суд може заочно заарештувати підозрюваного.

Судовий розгляд у кримінальних провадженнях щодо таких осіб може здійснюватися без їхньої присутності, окрім неповнолітніх.

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Тим часом усі дані щодо підозрюваних, проти яких ведуть розслідування, повині обов’язково публікувати у загальнодержавних ЗМІ та на сайті Офісу генпрокурора.

У разі появи обвинуваченого у суді на момент спецпровадження – судовий розгляд надалі проводиться за загальними правилами КПКУ.

Напередодні, 27 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроект про заочне засудження.

Передусім він спрямований на підозрюваних у справах Майдану, які втекли з України.

За законопроект № 2164 проголосували 258 нардепів.