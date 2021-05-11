Глава уряду Денис Шмигаль анонсував підвищення податків для великого бізнесу з високою маржинальністю. Коштом цих податків планують наповнити бюджет і розподілити гроші на окремі галузі економіки.

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Зокрема, це стосуватиметься соціальних напрямів.

– Можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях – медицині, освіті та інших соціальних напрямах, – сказав Шмигаль.

Він додав, що підвищення податків не зачепить фізичних осіб-підприємців або малого та середнього бізнесу.

– Це стосуватиметься не простих людей, не з малого та середнього бізнесу. Це справді зачепить лише окремі напрями, які мають високу маржинальність і мають платити більше, як це є в інших цивілізованих країнах світу, – заявив прем’єр-міністр.

За його словами, зараз уряд працює з Міністерством фінансів над бюджетною декларацією. Водночас загальнодержавні податки підвищувати не планують.

– Ми зараз працюємо над бюджетною декларацією з Мінфіном. Загальнодержавні податки ми підвищувати не плануємо – ті, що платить кожен громадянин або кожне підприємство. Щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів, якихось зборів – зараз всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств йдуть розрахунки та дискусії, – сказав Шмигаль.

Раніше ЗМІ писали, що Офіс президента розробляє проект закону про податкові зміни.

Зазначимо, за оцінкою Державної податкової служби, втрати України від схем з ухилення від сплати податків становлять близько $7,7 млрд на рік. Водночас доходи держбюджету за 2021 рік плануються на рівні 1092 млрд грн (близько $39 млрд).

Можливість сплатити податки в Дії

Підприємці зможуть платити податки та подавати декларації в додатку і на порталі Дія. Поки що цю послугу тестують, вона займає кілька хвилин.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, можливість платити податки залишається і в податковому кабінеті, як це було раніше.