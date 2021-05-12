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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

ФДМУ просить суд повернути державі частину нафтопроводу Самара-Західний напрямок

Фонд державного майна України

Фонд державного майна України подав позов до суду щодо визнання державної власності частини нафтопроводу Самара-Західний напрямок.

Позовну заяву було оформлено відповідно до матеріалів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), отриманих під час розслідування кримінального провадження.

Доповнюється…

Джерело: Фонд державного майна України 

Фото: УНІАН

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