Кабмін схвалив законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, який дозволить збільшити щорічні надходження в бюджет до 60 млрд грн.
Тепер відповідний документ повинна розглянути Верховна Рада.
– Ми закриваємо прогалини, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні. Наголошу, що ми не підвищуємо та не плануємо підвищувати загальнодержавні податки для людей чи бізнесу. Зміни не торкнуться ФОПів чи загалом малого та середнього бізнесу, – запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Він пояснив, що законопроект, який Кабмін рекомендував ухвалити парламенту, передбачає:
- приведення у відповідність ставок окремих податків до фактичного рівня макропоказників. Це стосується, наприклад, плати за використання води та лісів або екологічного податку;
- рентні платежі з видобування корисних копалин. Видобуток з українських надр має бути справедливо оподаткованим. Так само підвищення ефективності зборів акцизного податку;
- подальшу протидію та боротьбу з тіньовим використанням землі та обігом сільськогосподарської продукції;
- питання, які стосуються адміністрування податкового боргу.
Підвищення податків
Напередодні Денис Шмигаль анонсував підвищення податків для великого бізнесу з високою маржинальністю.
За його словами, коштом цих податків планують наповнити бюджет і розподілити гроші на окремі галузі економіки, зокрема, на медицину, освіту та інші соціальні напрямки.
Джерело: Денис Шмигаль