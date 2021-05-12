Кабмін схвалив законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, який дозволить збільшити щорічні надходження в бюджет до 60 млрд грн.

Тепер відповідний документ повинна розглянути Верховна Рада.

– Ми закриваємо прогалини, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні. Наголошу, що ми не підвищуємо та не плануємо підвищувати загальнодержавні податки для людей чи бізнесу. Зміни не торкнуться ФОПів чи загалом малого та середнього бізнесу, – запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Він пояснив, що законопроект, який Кабмін рекомендував ухвалити парламенту, передбачає:

приведення у відповідність ставок окремих податків до фактичного рівня макропоказників. Це стосується, наприклад, плати за використання води та лісів або екологічного податку;

рентні платежі з видобування корисних копалин. Видобуток з українських надр має бути справедливо оподаткованим. Так само підвищення ефективності зборів акцизного податку;

подальшу протидію та боротьбу з тіньовим використанням землі та обігом сільськогосподарської продукції;

питання, які стосуються адміністрування податкового боргу.

Підвищення податків

Напередодні Денис Шмигаль анонсував підвищення податків для великого бізнесу з високою маржинальністю.

За його словами, коштом цих податків планують наповнити бюджет і розподілити гроші на окремі галузі економіки, зокрема, на медицину, освіту та інші соціальні напрямки.

Джерело: Денис Шмигаль