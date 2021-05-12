Надання Україні ПДЧ не спричинить ескалацію з боку РФ – Таран

Отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО не вплине на посилення ескалації з боку Російської Федерації щодо України.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран після виступу на всеукраїнському форумі України 30. Безпека країни.

— Я вважаю, що надання Україні ПДЧ жодним чином не вплине на агресивні прагнення РФ та її плани. Хіба у 2014 році ми отримували ПДЧ? Чи у 2014 році нас запрошували до НАТО? Згадайте, це жодним чином не перешкодило Росії окупувати територію Криму й розпочати агресію на сході України, – сказав Таран.

ПДЧ для України

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент Польщі Анджей Дуда заявив, що питання вступу України до НАТО обговорюватиметься в червні під час саміту Альянсу.

Пізніше заступник глави Офісу президента Ігор Жовква сказав, що на саміті Альянсу можуть обговорити надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Водночас, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозує, що на саміті НАТО в червні цього року не ухвалять рішення про надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.