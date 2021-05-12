Хоч і Росія заявила про відвід військ від українського кордону, вона провела лише передислокацію окремих сил. Напруженість у регіоні залишається високою.

Про це заявив прес-секретар Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу 11 травня.

– Попри повідомлення про відведення російських військ, ми можемо підтвердити, що тільки частина сил РФ була передислокована. Напруженість залишається високою, оскільки Росія зберігає велику кількість сил уздовж кордону. Це продовжує викликати занепокоєння, – заявив він.

Прайс додав, що концентрація військ РФ на кордоні з Україною зараз залишається найбільшою з 2014 року.

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Він також підкреслив, що США активно порушує це питання на зустрічах з союзниками та партнерами на рівні НАТО і міністрів G7, а також під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну.

Агресія Росії

За даними Пентагону, Росія відвела від українських кордонів лише кілька тисяч військовослужбовців. Водночас там досі залишаються близько 80 тис. російських військових.

Кремль сконцентрував свої війська в українських кордонів в кінці березня нібито під виглядом навчань. Однак в кінці квітня в Москві повідомили про відвід військ.