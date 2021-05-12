Посли країн Великої сімки (G7) закликали Кабінет міністрів України швидко вирішити питання управління НАК Нафтогаз.

Вони висловили стурбованість через те, що уряд як головний акціонер НАК не досяг узгодженого рішення з Наглядовою радою компанії.

– Ми закликаємо уряд швидко вирішити це питання у спосіб, що відображає заявлену ним прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління, – йдеться у заяві на одній із сторінок послів G7 у Twitter.

Також у G7 закликали Україну продовжити удосконалення законодавчої бази з управління державними підприємствами відповідно до світових стандартів.

Ситуація з Нафтогазом

28 квітня 2021 року Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів НАК Нафтогаз України, він визнав діяльність компанії протягом минулого року незадовільною.

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Через це було ухвалено рішення звільнити очільника правління Андрія Коболєва. Члени Наглядової ради заявили про добровільну відставку.

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Джерело: G7AmbReformUA