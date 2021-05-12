Як отримуватимуть пенсію українці у регіонах, де неможливо відкрити карту в банку

Пенсіонери, які з об’єктивних причин не можуть перейти на систему отримання пенсій через банківські картки, продовжать отримувати виплати через Укрпошту.

У цьому запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу після виїзного засідання уряду в Чернігівській області.

– Укрпошта завершує організацію так званих мобільних відділень – це понад 500 автомобілів, які підвозять документи, поштові відправлення та гроші. Друге – продовження стратегії, яка передбачає переведення пенсії на картки. Етапність така: великі міста, міста з населенням 100 тис. осіб і більше. У тих містах, де густота не дозволяє мати банківське відділення або мати банкомат, пенсію доставлятимуть поштою, як і було, – пояснив він.

Переведення пенсій на картки

Напередодні Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає, що з 1 вересня українські пенсіонери отримуватимуть пенсії на банківську карту.

Пенсіонери, які ще не обрали собі банк, зможуть це зробити до 1 вересня 2021 року. Якщо ж вони цього не зроблять, то рахунок їм відкриють в уповноваженому банку, визначеному Кабміном. Але його можна буде змінити у будь-який час за власним бажанням.