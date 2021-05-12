Гривня зміцнилася щодо американського долара і різко здешевшала щодо євро.
Національний банк України встановив на середу, 12 травня, курс 27,67 грн/$1. Це на 9 копійок менше в порівнянні з попереднім банківським днем.
А євровалюта різко здорожчала – курс НБУ зафіксований на позначці у 33,67 грн/€1.
Додав у ціні також польський злотий (плюс 7 копійок), а російський рубль зберігає стабільність (мінус 1 копійка).
Курс валют в Україні від НБУ на 12.05:
- $1 – 27,67 грн;
- €1 – 33,67 грн;
- 1 польський злотий – 7,39 грн;
- 10 російських рублів – 3,74 грн.
Курс валют у травні 2021
За прогнозами експертів валютного ринку, у травні не очікується істотних змін.
Зокрема, курс долара до кінця травня 2021 становитиме 27,3-27,9 грн/$, а євро – 34,2-34,9 грн/€.
Головні передумови такої стабільності – у короткостроковій перспективі збільшаться надходження від українських експортерів, Україна продовжує отримувати кредитні ресурси, а золотовалютні резерви перебувають на досить високому рівні.