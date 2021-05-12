Гривня зміцнилася щодо американського долара і різко здешевшала щодо євро.

Національний банк України встановив на середу, 12 травня, курс 27,67 грн/$1. Це на 9 копійок менше в порівнянні з попереднім банківським днем.

А євровалюта різко здорожчала – курс НБУ зафіксований на позначці у 33,67 грн/€1.

Додав у ціні також польський злотий (плюс 7 копійок), а російський рубль зберігає стабільність (мінус 1 копійка).

Курс валют в Україні від НБУ на 12.05:

$1 – 27,67 грн;

€1 – 33,67 грн;

1 польський злотий – 7,39 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

Курс валют у травні 2021

За прогнозами експертів валютного ринку, у травні не очікується істотних змін.

Зокрема, курс долара до кінця травня 2021 становитиме 27,3-27,9 грн/$, а євро – 34,2-34,9 грн/€.

Головні передумови такої стабільності – у короткостроковій перспективі збільшаться надходження від українських експортерів, Україна продовжує отримувати кредитні ресурси, а золотовалютні резерви перебувають на досить високому рівні.