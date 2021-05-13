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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Вся країна – жовта: в Україні оновили зони карантину

коронавірус, карантин

Станом на 13 травня 2021 року в усіх областях України встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки. Жодна область не потрапила в червону і помаранчеву зони.

У той же час в зелену зону теж не потрапив жоден з регіонів.

 

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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