Станом на 13 травня 2021 року в усіх областях України встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки. Жодна область не потрапила в червону і помаранчеву зони.

У той же час в зелену зону теж не потрапив жоден з регіонів.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.