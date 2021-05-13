Арсен Аваков: підписані з Францією угоди на €1 млрд 300 млн важливі для стратегічного розвитку промисловості

Підписані між офіційними Києвом і Парижем чотири міжурядові угоди на суму €1 млрд 300 млн мають величезне значення для стратегічного розвитку української промисловості.

Про це голова МВС України, співголова Українсько-Французької комісії з питань економічного співробітництва Арсен Аваков заявив після церемонії підписання угод 13 травня в Києві.

— Підписання важливих документів стало результатом тривалої та ефективної роботи нашої комісії. Проекти з будівництва ефективної системи водопостачання в Києві та Луганській області однаково важливі. Крім того, є Стратегія прем’єр-міністра, тому ми підписуємо договір з компанією Alstom про стратегічно важливу галузь промисловості – залізницю, – зазначив він.

Арсен Аваков поставив свої підписи під двома угодами – про спільне виробництво 370 одиниць машин-підйомників для роботи рятувальників та проект з будівництва ефективної системи водопостачання в Києві.

Водночас міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Бруно Ле Мер зазначив, що підписання угод стало можливим завдяки плідним міністерським контактам.

— Ваша країна – могутня держава зі значним економічним потенціалом. Україна та Франція мають багато спільного і займають провідні позиції в аграрному секторі та енергетиці, тому, з огляду на це, ми поглиблюємо наше співробітництво, – сказав він.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що підписані сьогодні угоди стосуються абсолютно різних сфер. Найбільший проект – оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ Укрзалізниця.

Всі чотири угоди передбачають локалізацію виробництва на українських підприємствах до 35%. Це надасть нові робочі місця, досвід міжнародної кооперації та доступ до сучасних світових технологій.